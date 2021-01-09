В Полтавской области произошел мощный взрыв на газопроводе
Жители нескольких населенных пунктов остались без газа
В Полтавской области 9 января произошел мощный взрыв на газопроводе, в связи с этим несколько населенных пунктов были отключены от газа. Об этом сообщает пресс-служба АО "Лубныгаз".
По предварительной информации, взрыв произошел на участке магистрального газопровода вблизи села Калайдинцы. Обслуживанием там занимается "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз).
В результате без газопостачання остались населенные пункты Оржицкого района, которые подключены к ГРС Куйбышево (Вишневое), в частности:
- Лазерки,
- Новооржицкое,
- Райозеро,
- Тарасенкове,
- Вишневое,
- Яблоневое,
- Воронинцы,
- Черевки,
- Хорошки,
- Новое,
- Загребельне,
- Тимки,
- Филипповичи,
- Несено-Иржавец,
- Полуниевка.
На место происшествия были направлены две аварийные бригады.
"Если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые комфорки будут закрытыми. Это сверхважно! В случае возникновения аварийных ситуаций или если почувствуете запах газа срочно звоните 104", — призвали в АО "Лубныгаз".
По данным ДСНС Украины, жертв и пострадавших нет.
Напомним, недавно во Львове в трехэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего по меньшей мере два человека получили травмы.