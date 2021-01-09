В Полтавской области произошел мощный взрыв на газопроводе

Взрыв на газопроводе в Полтавской области facebook.com/Kharkov.City

Жители нескольких населенных пунктов остались без газа

В Полтавской области 9 января произошел мощный взрыв на газопроводе, в связи с этим несколько населенных пунктов были отключены от газа. Об этом сообщает пресс-служба АО "Лубныгаз".

По предварительной информации, взрыв произошел на участке магистрального газопровода вблизи села Калайдинцы. Обслуживанием там занимается "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз).

В результате без газопостачання остались населенные пункты Оржицкого района, которые подключены к ГРС Куйбышево (Вишневое), в частности:

Лазерки,

Новооржицкое,

Райозеро,

Тарасенкове,

Вишневое,

Яблоневое,

Воронинцы,

Черевки,

Хорошки,

Новое,

Загребельне,

Тимки,

Филипповичи,

Несено-Иржавец,

Полуниевка.

На место происшествия были направлены две аварийные бригады.

"Если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые комфорки будут закрытыми. Это сверхважно! В случае возникновения аварийных ситуаций или если почувствуете запах газа срочно звоните 104", — призвали в АО "Лубныгаз".

По данным ДСНС Украины, жертв и пострадавших нет.

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Напомним, недавно во Львове в трехэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего по меньшей мере два человека получили травмы.