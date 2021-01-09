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В Полтавской области произошел мощный взрыв на газопроводе

Взрыв на газопроводе в Полтавской области facebook.com/Kharkov.City

Жители нескольких населенных пунктов остались без газа

В Полтавской области 9 января произошел мощный взрыв на газопроводе, в связи с этим несколько населенных пунктов были отключены от газа. Об этом сообщает пресс-служба АО "Лубныгаз". 

По предварительной информации, взрыв произошел на участке магистрального газопровода вблизи села Калайдинцы. Обслуживанием там занимается "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз). 

В результате без газопостачання остались населенные пункты Оржицкого района, которые подключены к ГРС Куйбышево (Вишневое), в частности:

  • Лазерки,
  • Новооржицкое,
  • Райозеро,
  • Тарасенкове,
  • Вишневое,
  • Яблоневое,
  • Воронинцы,
  • Черевки,
  • Хорошки,
  • Новое,
  • Загребельне,
  • Тимки,
  • Филипповичи,
  • Несено-Иржавец,
  • Полуниевка.

На место происшествия были направлены две аварийные бригады. 

"Если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые комфорки будут закрытыми. Это сверхважно! В случае возникновения аварийных ситуаций или если почувствуете запах газа срочно звоните 104", — призвали в АО "Лубныгаз". 

По данным ДСНС Украины, жертв и пострадавших нет.

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Напомним, недавно во Львове в трехэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего по меньшей мере два человека получили травмы.

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