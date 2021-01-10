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В Полтавской области погасло пламя на месте взрыва магистрального газопровода

Взрыв на газопроводе в Полтавской области facebook.com/Kharkov.City

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет

В Полтавской области погасло пламя на месте разгерметизации газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

Отмечается, что в результате взрыва жертв и пострадавших нет. Всего без газоснабжения остались 17 населенных пунктов Лубенского района. Специалисты провели замеры воздуха в населенных пунктах и не обнаружили превышения опасных веществ.

Также из-за инцидента был создан круглосуточный оперативный штаб, в состав которого входят представители департаментов здравоохранения, соцзащиты, гражданской защиты и другие органы. Сегодня утром, 10 января, спасатели объехали все домохозяйства для оповещения населения о правилах пользования газовыми устройствами перед началом подачи газа.

Напомним, в субботу, 9 января, произошел мощный взрыв на газопроводе в Полтавской области. По предварительной информации, взрыв произошел на участке магистрального газопровода вблизи села Калайдинцы.

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Впоследствии Оператор ГТС Украины заявил, что правоохранители будут расследовать причины взрыва на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области, в том числе вероятность совершения диверсии. Там добавили, что взрыв произошел в результате разгерметизации газопровода.

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