В Полтавской области перевернулась цистерна с 20 тоннами нефти

Вероятно, водитель врезался в дорожный отбойник

ДТП в Полтавской области ГСЧС Полтавской области

В Чутовском районе Полтавской области произошло ДТП с участием грузовика, который перевозил 20 тонн нефти. Об этом сообщила прессслужба ГСЧС Полтавской области.

Отмечается, что авария произошла сегодня, 4 августа, в 11:15. По словам спасателей, на автодороге Киев-Харьков-Довжанский водитель грузового автомобиля "ДАФ" во время движения зацепил дорожный отбойник. Из-за этого машина съехала на обочину, цистерну грузовика развернуло и она повредила автомобиль.

По информации ГСЧС, в цистерне было около 20 тонн нефти. В ликвидации последствий ДТП приняли участие 2 отделения спасателей.

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Напомним, недавно стало известно, что утечка нефти из танкера "Делфи", находящегося на мели в Одессе, уже нанес ущерб экологии почти на 20 тыс. долларов. По словам главы Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваного, эта сумма убытков не окончательная, поскольку танкер еще на месте аварии. Из-за того, что его до сих пор не подняли, еще возможны утечки нефтепродуктов из отсеков машинного отделения.