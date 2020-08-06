в Полтавской области мужчина с боеприпасом в руке угрожал взорвать двух женщин

Предполагаемого злоумышленника обвиняют в незаконном обращении с оружием

Изъятый предмет, похожий на гранату Национальная полиция Украины в Полтавской области

В селе Солоница Лубенского района Полтавской области произошел семейный конфликт, во время которого мужчина угрожал взорвать свою жену и ее мать. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Об инциденте сообщили местные жители, которые заявили, что селянин запугивал расправой двух женщин и имел предмет, похожий на боеприпас. Отмечается, что правоохранители, приехавшие на место преступления, прекратили противоправные действия мужчины и провели осмотр помещения и прилегающей территории.

По словам полицейских, во время обследования они обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, его передали специалистам для проведения экспертизы.

Сейчас известно, что против предполагаемого злоумышленника открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с боеприпасами. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Полтавской области мужчина угнал автомобиль и начал угрожать полиции взорвать гранату. В частности, злоумышленник выдернул чеку и держал за руку правоохранителя, угрожая убить и себя, и его. Требованием преступника было отпустить его и не арестовывать.

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Впоследствии мужчина обменял удерживаемого работника уголовного розыска на полковника полиции Виталия Шияна, с которым он уехал и спрятался в лесу в Решетиловском районе. Террориста разыскивали примерно неделю, а 1 августа злоумышленника ликвидировали.