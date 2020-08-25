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В Полтаве студент-иностранец угнал авто с двумя детьми

Мужчине грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы

Задержание иностранца, угнавшего машину в Полтаве Национальная полиция Украины в Полтавской области

В Полтаве студент-иностранец из Судана угнал легковушку, в котором находились двое детей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Отмечается, что вчера, 24 августа, в полицию от местного жителя поступило сообщение об угоне его машины, в салоне которой остались дети 2012 и 2019 годов рождения. Через несколько минут правоохранители обнаружили украденную машину, которая двигалась по одной из улиц города. В то же время похититель столкнулся с отбойником и начал убегать, но полицейским удалось догнать его и задержать.

Сейчас известно, что за рулем автомобиля находился гражданин Судана 1999 года рождения, который является студентом одного из полтавских вузов. Правоохранители открыли уголовное производство по статьям "Незаконное завладение транспортным средством" и "Незаконное лишение свободы двух малолетних детей". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в Мариуполе Донецкой области женщина пыталась продать своего новорожденного ребенка за 400 тысяч гривен. В течение двух месяцев она подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, но была задержана во время получения денег.

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