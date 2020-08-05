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В Полтаве обрушились строительные леса: 4 человека травмированы

Обвал строительных лесов в Полтаве ГСЧС Полтавской области

На данный момент неизвестно, что послужило причиной обвала

На стройке 9-этажного дома в Полтаве произошло обрушение строительных лесов, вследствие чего 4 человека травмированы. Об этом пишет PavlovskyNEWS.

Сообщается, что на место происшествия выехало два подразделения спасателей, но они пока не задействованы. Последствия падения металлических конструкций ликвидируют сами строители.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной обвала. Травмированные работники доставлены в больницу.

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Напомним, ранее в городе Мариуполь Донецкой области прокуратура начала производство по факту гибели мастера и тяжелого травмирования огнеупорщика металлургического комбината "Азовсталь". В результате падения с 11-метровой высоты огнеупорщик получил открытый перелом бедра со смещением, закрытые переломы ребер и лучевой кости и сейчас находится в больнице, а 46-летний мастер скончался на месте.

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