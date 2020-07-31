live
Новости » События Читати новину українською

В Полтаве на взятке задержали следователя ГБР

Задержание следователя ГБР на взятке в Полтаве Офис генерального прокурора Украины

Фигурантов задержали на горячем во время получения первой части в сумме 40 000 долларов

Следователь Государственного бюро расследований в Полтаве погорел на взятке в 80 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Следователь ГБР, сотрудник внутренней безопасности полиции и их сообщник вымогали у гражданина 80 000 долларов США за активизацию досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по его обращению. Производство касается следователя Нацполиции, который осуществляет расследования в отношении заявителя", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что правоохранителей и их сообщника задержали на горячем во время получения первой части в сумме 40 000 долларов.

В настоящее время решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения.

Новости по теме: На Одесской таможне "погорели" три взяточника

Напомним, ранее правоохранители разоблачили руководителя одного из отделов геммологического центра, который, злоупотребляя служебным положением, требовал и получил три тысячи долларов взятки.

Чиновник требовал и получил "вознаграждение" в сумме три тысячи долларов за выдачу выписки из реестра Государственного геммологического центра Украины о регистрации собственных и торговых названий драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней месторождений Украины.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Правительство готово при необходимости внести изменения в госбюджет, – Разумков о финансировании местных выборов На местных выборах "Слуга народа" получит не более 12-15% поддержки, – политолог Нардеп от монобольшинства готов уйти из фракции, если в местных советах возникнет коалиция "Слуги народа" с "ЕС" В "Слуге народа" назвали дату предвыборного съезда партии
Loading...

программы канала ZIK

Перепалки в студии | Падение рейтингов
Ирина Верещук | Ток-шоу
Монобольшинство теряет доверие. Будет ли Байден управлять Украиной опять? | Ток-шоу
Разумков в президенты? Игорный бизнес. Новая волна COVID-19 | Детали дня | 28.07.20
Кто хочет убрать Степанова? Первые сутки перемирия. Новые откровения Жвании | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу