В Полтаве на взятке поймали начальницу управления налоговой

Женщина потребовала 2,5% от месячного оборота предприятия Фото из открытых источников

Чиновница требовала деньги за беспрепятственную деятельность предприятия

На Полтавщине задержали начальницу одного из управлений Государственной налоговой службы во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как отмечается, она требовала неправомерную выгоду у представителя субъекта хозяйствования. По договоренности, ей должны были платить 2,5% от месячного оборота за бесплатное ведение предпринимательской деятельности.

ГБР

При этом отмечается, что чиновницу задержали во время получения денег.

ГБР

Сейчас идет следствие и устанавливаются детали правонарушения. Чиновницы грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с отсутствием права занимать определенные должности до 3 лет, с конфискацией имущества.

ГБР

ГБР

Новости по теме: Чиновников Нацагентства по аккредитации поймали на взятке

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали правоохранителя, который требовал взятку. За 10 тысяч долларов он планировал закрыть уголовное дело.