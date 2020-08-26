В Полтаве блокировали деятельность конвертационного центра с оборотом 150 млн гривен в год

Следователи провели 24 обыска

Обыски в конвертационном центре в Полтаве Фото: Пресс-служба СБУ Обыски в конвертационном центре в Полтаве Фото: Пресс-служба СБУ Обыски в конвертационном центре в Полтаве Фото: Пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом 150 млн гривен в год. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Организаторы конвертационного центра зарегистрировали более 100 фиктивных структур. Через них клиенты получали "услуги" по минимизации налоговых обязательств, формированию незаконного налогового кредита по НДС, а также выводу денег в тень и конвертации в наличные", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что за год организаторы противоправного бизнеса проконвертировали более 150 миллионов гривен. Конвертцентр просуществовал почти 2 года. Фигуранты получали за свои "услуги" 10-10,5% от суммы.

Во время 24 обысков было изъято более 60 печатей предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны, флеш-носители, жесткие диски, черновые записи и первичная финансово-хозяйственная документация. У одного из курьеров конвертцентра изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 тысяч в гривневом эквиваленте.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Новости по теме: В Днепре выявили незаконный конвертационный центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен

Напомним, недавно во Львове разоблачили местного жителя, который организовал "конвертационный центр" и предоставлял бизнесменам услуги по обналичиванию безналичных средств.