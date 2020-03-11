В Польше завершился процесс по делу поджога союза венгров в Ужгороде

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Прокурор просит для исполнителя 4,5 годам заключения

В Кракове завершился процесс трех поляков, которых обвиняют в поджоге венгерского центра в Ужгороде в феврале 2018 года, передает "Польское радио".

Отмечается, что прокурор Мариуш Садло в понедельник в краковском суде заявил, что это был террористический акт, который был частью усилий России с целью углубить конфликт между украинским и венгерским меньшинством.

Он требует для члена неонацистской организации "Фаланга" (Falanga) Михала Прокоповича, как организатора поджога 4,5 лет заключения.

Также совместно с Прокоповичем предстали перед судом непосредственные исполнители заказа: Адриан Марглевський и Томаш Шимковяк. Оба они связанные с парамілітарною организацией "Стрелец" (Strzelec). Злоумышленников удалось идентифицировать благодаря записи с видеонаблюдения.

Оказалось, что обоих поляков завербовал Прокопович, член прокремлевской партии "Смена" ("Zmiana"), лидера которой, Матеуша Пискорского, польские спецслужбы обвинили в шпионаже на российскую и китайскую разведки. Именно Прокопович дал им телефоны и деньги (за проведение операции они получили по две тысячи злотых).

Прокопович заявил, что заказчиком поджога выступил немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, сотрудник в то время депутата Бундестага Маркуса Фронмаєра из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), известной своими пророссийскими симпатиями.

СМИ сообщали, что Оксенрайтер неоднократно встречался с российским пропагандистом Александром Дугиным, известным своими ультраправыми взглядами. В частности, они сотрудничали в центре Katehon, где председателем наблюдательного совета является российский миллиардер Константин Малофеев, известный тем, что финансово поддерживает сепаратистов на востоке Украины.

"Пытаясь осуществить поджог, обвиняемые хотели углубить конфликт между украинским и венгерским меньшинством. Нужно было представить украинцев теми, кто преследует венгерское меньшинство, а Украину - государством, что не способна гарантировать им защиту", - подчеркнул прокурор Садло.

Он подчеркнул, что это нападение было частью усилий России, направленных против Украины. Целью было внутреннее ослабление Украины и дестабилизация ситуации в этой стране. "Эти действия не были в интересах Польши. Это придавало преступления террористического характера", - подчеркнул прокурор.

Следовательно, он обвинил поляков в разжигании языка ненависти на почве национальной принадлежности и причинении угрозы многим людям.

Михаилу Прокоповичу прокурор попросил 4,5 года заключения, Томашу Шимковяку — 1,5 года, Адриану Марглевському — 11 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года (в ходе следствия он согласился на сотрудничество, указал других обвиняемых и рассказал о ходе событий).

Приговор должны вынести за две недели.

Ранее сообщалось, что в Кракове начался суд над тремя поляками за нападение на венгерский центр в Ужгороде.