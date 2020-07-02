В Польше в тройном ДТП пострадали 16 украинцев, один из них – в тяжелом состоянии

ДТП в Польше twitter.com/JWieczorekPL

Шестеро пассажиров госпитализированы с телесными повреждениями

В ДТП вблизи города Богуславице Силезского воеводства на юге Польши пострадали 16 украинцев, часть из них госпитализировали. Об этом заявили в генконсульстве Украины в Кракове, сообщает Укринформ.

Как отмечается, автобус украинского перевозчика, который ехал из Тернополя в Варшаву, перевозил 40 граждан Украины. В результате столкновения пострадали 16 пассажиров, шестеро из них попали в больницы, один человек – в критическом состоянии.

По данным генконсульства, часть пассажиров, которые получили телесные повреждения, госпитализировали при помощи вертолетов. Детей среди них не было.

ДТП в Польше twitter.com/JWieczorekPL

"Генконсульство находится в оперативном контакте с пожарными, полицией и спасательными службами. Всем лицам, которые не нуждаются в медицинской помощи, предоставлено всяческую другую помощь, их временно расселили в гостиницах", - отметили в генеральном консульстве.

ДТП в Польше twitter.com/JWieczorekPL

Сейчас украинские консулы находятся в контакте с местными органами власти и пытаются установить перевозчика.

Новости по теме: В Варшаве автобус упал с моста, есть погибшие и раненые

Напомним, 2 июля в населенном пункте Богуславице Силезского воеводства на юге Польши столкнулись пассажирский автобус и два грузовых автомобиля. В результате грузовики загорелись, а на место происшествия прибыли вертолеты для спасения пострадавших.