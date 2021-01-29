В Польше на подпольной табачной фабрике задержали 5 украинцев

Польская полиция Фото из открытых источников

По словам полиции, число подозреваемых вероятно будет увеличиваться

Вблизи Вроцлава в незаконной фабрике задержали 5 граждан Украины, которые занимались изготовлением сигарет. Об этом сообщает Польское радио.

Всего в незаконном производственном цехе задержали 8 человек, из которых 5 – граждане Украины.

Изъята полная производственная линия, 400 тысяч готовых сигарет и 1,4 тонны табака на сумму примерно 2 млн злотых. По словам следователей, только в ноябре прошлого года преступная группа могла изготовить примерно 8 млн сигарет.

Как рассказали в Центральном следственном бюро полиции, оперативные мероприятия провели в ноябре прошлого года, но в интересах следствия и в связи с необходимостью проведения очередных мероприятий, информацию о ликвидации фабрики сигарет недалеко от Вроцлава не обнародовали.

Фабрика располагалась на двух этажах, но до производственного цеха можно было добраться лишь скрытым лифтом.

В другом уезде правоохранители обнаружили склад с незаконными сигаретами, табаком и другими компонентами для изготовления сигарет. Там также задержали очередное лицо.

Всех задержанных взяли под временный арест. По словам полиции, число подозреваемых вероятно будет увеличиваться.

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