В Польше на подпольной табачной фабрике задержали 5 украинцев
По словам полиции, число подозреваемых вероятно будет увеличиваться
Вблизи Вроцлава в незаконной фабрике задержали 5 граждан Украины, которые занимались изготовлением сигарет. Об этом сообщает Польское радио.
Всего в незаконном производственном цехе задержали 8 человек, из которых 5 – граждане Украины.
Изъята полная производственная линия, 400 тысяч готовых сигарет и 1,4 тонны табака на сумму примерно 2 млн злотых. По словам следователей, только в ноябре прошлого года преступная группа могла изготовить примерно 8 млн сигарет.
Как рассказали в Центральном следственном бюро полиции, оперативные мероприятия провели в ноябре прошлого года, но в интересах следствия и в связи с необходимостью проведения очередных мероприятий, информацию о ликвидации фабрики сигарет недалеко от Вроцлава не обнародовали.
Фабрика располагалась на двух этажах, но до производственного цеха можно было добраться лишь скрытым лифтом.
В другом уезде правоохранители обнаружили склад с незаконными сигаретами, табаком и другими компонентами для изготовления сигарет. Там также задержали очередное лицо.
Всех задержанных взяли под временный арест. По словам полиции, число подозреваемых вероятно будет увеличиваться.
Ранее сообщалось, что литовская Государственная инспекция по труду оштрафовала Вильнюсскую строительную компанию на 17 тыс. 360 евро за нелегальное трудоустройство граждан Украины.