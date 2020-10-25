В полицию поступили четыре заявления из-за опроса Зеленского

Информацию проверяет полиция

В полицию за последние несколько часов поступили четыре заявления, что волонтеры на всеукраинском опросе работают за деньги. Об этом во время брифинга сказал глава Нацполиции Игорь Клименко, передает "РБК-Украина".

В частности, поступало заявление, что работали несовершеннолетние.

"К нам поступили четыре заявления. Они были в течение двух с половиной часов. Проверим их", - сказал Клименко.

Напомним, сегодня, 25 октября, в день выборов в местные органы власти, возле многих избирательных участков проходит всеукраинский опрос, который ранее был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским. Опрос президента не является обязательным, на 5 вопросов могут ответить все желающие.

Впрочем, в течение дня появилась информация о том, что "всеукраинский опрос", инициированный президентом Владимиром Зеленским в день местных выборов 25 октября, проводят несовершеннолетние.