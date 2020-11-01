В полиции сообщили о состоянии полицейского, который выстрелил в себя во время охраны ТВК
Правоохранителя доставили в медучреждение, где ему провели операцию
В воскресенье, 1 ноября, в Закарпатской области полицейский во время суточного дежурства на территориальной избирательной комиссии выстрелил в себя из огнестрельного оружия. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Как отмечается, примерно в 5 утра во время дежурства на ТИК в Мукачево 29-летний работник местного отдела полиции получил огнестрельное ранение. После этого пострадавшего госпитализировали в медучреждение, где его прооперировали. По предварительной информации, жизни правоохранителя ничего не угрожает.
Кроме этого, по указанному факту в полиции была начата служебная проверка. Причины и обстоятельства инцидента устанавливают.
Напомним, перед этим СМИ сообщали, что полицейский, который охранял бюллетени на одной из ТИК, выстрелил себе в голову, после чего госпитализировали.