В полиции рассматривают три версии возникновения пожаров в Луганской области

Пожара в Луганской области Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Из-за нарушения установленных правил пожарной безопасности открыто уголовное дело

Правоохранители рассматривают три версии возникновения пожаров в Луганской области, одна из которых - поджог. Об этом во время доклада президенту Владимиру Зеленскому в оперативном штабе сообщил представитель полиции Луганской области, передает "РБК-Украина".

По его словам, из-за нарушения установленных правил пожарной безопасности открыто уголовное дело. Правоохранители не исключают возможность как одного, так и нескольких поджогов.

"На сегодняшний день возбуждено уголовное производство по статье 270-й Уголовного кодекса Украины. Выдвинуты три версии, одна из которых возможный поджог. Возможно и несколько, возможно один поджог. Это одна из версий", - заявил представитель полиции.

Кроме этого Владимир Зеленский, который в экстренном порядке прибыл на Луганщину, сообщил, что на данный момент жертвами пожаров стали пять человек.

"Только что был доклад ГСЧС, Нацполиции, председателя Военно-гражданской авиации (ВГА). На сейчас есть информация, что пятеро людей (погибли - ред.). Но пока это не полная информация. Будем надеяться, что больше жертв не будет", - заявил Зеленский.

Новости по теме: В результате крупного пожара в Луганской области скончался еще один человек

Напомним, что утром 7 июля, в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул пожар в местном лесничестве. Для ликвидации бедствия выехали пожарные Луганской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей, а также два самолета из Краматорска, но они не могут тушить огонь, поскольку НЗФ не гарантируют безопасность неба.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство предоставит помощь гражданам, которые пострадали вследствие масштабных пожаров.