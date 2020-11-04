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В Одессе работников детсада подозревают в краже продуктов: В дело вмешалась полиция

В Одессе расследуют дело кражи продуктов из местного детсада Фото из открытых источников

Дети жаловались дома на голод, хотя в садике их должны были полноценно кормить

В Одессе работников детского сада подозревают в краже продуктов, которые предусмотрены для детского питания в учреждении. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции. 

Как отмечается, к правоохранителям обратилась мать ребенка, который ходит в детсад на улице Краснова.

Женщина сообщила, что работники заведения похищали продукты питания, которые предназначались для приготовления пищи детям.

По данному факту было открыто дело по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в полиции, сейчас идет следствие и устанавливаются лица, причастные к указанному правонарушению.

В то же время в городском совете УНИАН прояснили ситуацию. Как оказалось, речь идет о детском саде №10.

Много детей, которые посещают этот детсад, жаловались на то, что остаются голодными, в рационе якобы были, в основном, каши и хлеб, а фрукты, овощи и другие продукты отсутствовали.

После безрезультатных жалоб, родители в конце прошлой недели сами "подстерегли троих сотрудников", когда они перебрасывали через забор сумки, в которых были продукты (молоко, фрукты и другое).

На место происшествия вызвали полицию, правоохранители зафиксировали происшествие.

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Ранее сообщалось, что в Одессе при пожаре погибли двое маленьких детей. Их нашли во время тушения огня.

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