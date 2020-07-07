В полиции переквалифицировали дело о нападении на члена партии Шария

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Нападавшим грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение

Харьковские следователи переквалифицировали дело о нападении на члена партии Шария Никиту Роженко в покушение на убийство. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что информация о нападении неизвестных на 28-летнего мужчину с нанесением телесных повреждений была внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Затем было вынесено постановление о переквалификации дела.

"Вынесено постановление о переквалификации данного уголовного преступления на ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи такие действия караются тюремным заключением на срок до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы", - говорится в сообщении.

Уголовное производство передано для осуществления дальнейшего досудебного расследования в следственное управление ГУНП в Харьковской области, где из числа опытных работников создана группа следователей.

По уголовному производству назначен ряд судебных экспертиз.

Следователи рассматривают несколько версий совершения уголовного преступления. В частности, из хулиганских побуждений, а также в связи с политической и профессиональной деятельностью потерпевшего.

Следствием проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению уголовного преступления, и сообщения им о подозрении.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария возле его дома.

До этого 17 июня Никита Роженко вел колонну в Киеве, после чего в его адрес начали поступать угрозы. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через пару часов его пытались убить.

Лидер партии Анатолий Шарий сообщил, что за последнюю перед неделю перед происшествием официальные представители Нацкорпуса угрожали активистам организации смертью и избиением. Их воспринимали всерьез, однако такой жестокости никто не ожидал.