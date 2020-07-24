На месте пожара дома Шабунина не обнаружили следов взрывчатки, - полиция

Поджог дома Шабунина Фото из открытых источников

Одновременно отобран пожарный мусор на анализ для установления причины возгорания

Информация о найденных остатках от взрывных устройств во время пожара в Бориспольском районе является недостоверной. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Вероятно речь идет о пожаре в доме председателя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.



"В средствах массовой информации авторы некоторых публикаций утверждают, что на месте пожара дома в селе Гнедин Бориспольского района, активисты нашли остатки от взрывного устройства. Как сообщалось ранее, дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевской области, лаборатория НИЭКЦ МВД, привлеченные эксперты пожарно-технической службы ГСЧС.

Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара любых остатков взрывчатых предметов. Информация об их наличии на месте происшествия, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности. Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время осмотра изъят пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины. По результатам заключений экспертиз будет установлено, каким образом произошло возгорание дома.

В полиции подчеркнули, что распространение недостоверной информации в СМИ может навредить расследованию уголовного производства.

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Напомним, глава правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли. Обошлось без жертв.