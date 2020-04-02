В полиции Киева опровергают информацию о захвате здания Госрезерва

В полиции утверждают, что были нарушены правила пропуска во время карантина

Иллюстративное изображение Нацполиция

Столичные правоохранители опровергают информацию о захвате помещения Государственного агентства резерва Украины. Соответствующее заявление сделала заместитель руководителя отдела коммуникаций полиции Киева Яна Неруш, сообщает Укринформ.

"Эта информация о захвате не соответствует действительности. Утром туда пришла группа лиц, которые назвались представителями благотворительного фонда и интернет-блоггерами с целью предоставить заявление представителям этого учреждения. Они проигнорировали замечание милиционера о нарушении пропуска во время карантина, были без масок, было больше двух человек. К ним вышли представители, они отдали письменное заявление, содержание заявления мы не знаем", - сказала Неруш.

Кроме этого, она отметила, что упомянутые лица не совершали противоправных действий, кроме того, что проигнорировали замечание охранника, который и вызвал наряд полиции. Однако до приезда правоохранителей люди покинули помещение.

Неруш уточнила, что не соответствует действительности также информация о порче имущества и оргтехники.

Напомним, в четверг, 2 апреля, в Государственном агентстве резерва Украины заявили, что более 20 человек ворвались в помещение учреждения и повредили государственное имущество.