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В поезде "Ровно-Киев-Николаев" агрессивный мужчина угрожал пассажирам ножом

Фото из открытых источников

Пьяный мужчина неадекватно вел себя и бросался с оскорблениями на присутствующих

В четверг ночью, 6 августа, в поезде "Ровно – Киев – Николаев" задержали пьяного мужчину, который агрессивно себя вел и угрожал пассажирам ножом. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Как отмечается, после полуночи к наряду полиции охраны обратился проводник и сообщил, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло. Во время осмотра правоохранители заметили пьяного мужчину с порезами на руках и начали допрашивать его. 

Разбитое окно в поезде

 Нацполиция

Однако, в ходе допроса поведение пассажира стало агрессивным, и он начал словесно оскорблять присутствующих. После чего мужчина внезапно достал нож и бросился на людей с угрозами. Однако, полиция успела вовремя задержать его.

Задержания в поезде "Ровно – Киев – Николаев"

 Нацполиция

"Чтобы предупредить трагические последствия и возможные жертвы, правоохранители быстро уняли дебошира, на запястьях которого щелкнули наручники", - отметили в пресс-центре полиции.  

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Впоследствии о ночном инциденте сообщили на линию "102", а в 01:45 ночи 38-летнего хулигана на станции "им. Т. Шевченко" передали правоохранителям Черкасской области. 

Напомним, недавно в поезде "Мариуполь - Киев" голый мужчина ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать.

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