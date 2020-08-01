В поезде "Киев - Мариуполь" мужчина ворвался в купе к женщине с ребенком, избил ее и пытался изнасиловать

По словам пострадавшей, ночью 31 июля около 03:00 она проснулась от ударов по голове в купе поезда.

"Неизвестный пробрался в наше купе, одетый был лишь в трусы, заблокировал дверь и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, чтобы он не бил сына.

Мужчина перестал агрессировать, снял трусы и начал ко мне приставать. Я попросила, чтобы немножко подождал, ведь сын еще не спит и все это видит. Все время пока я успокаивала сына, голый мужчина гладил мне ноги и целовал их, на мои сопротивления говорил "Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь", - поделилась воспоминаниями женщина.

Она попыталась вывести нападающего из купе - предложила выйти, "чтобы сын ничего не видел". Мужчина согласился и завел женщину в свое купе и заблокировал дверь на верхний замок.

"В купе на столе была разрезана дыня, с которой торчал нож. Поэтому кричать не было смысла. Я боялась, что если он способен на избиение невинной незнакомой женщины, то зарезать ножом, чтобы не кричала - не проблема. Мужчина снял простыню и начал приставать. Но в то время мой сын начал плакать и звать меня", - добавила Анастасия Луговая.

Она попросилась пойти, чтобы успокоить ребенка, поскольку сын "может разбудить всех". Нападающий согласился отпустить женщину, но пригрозил, что если она не вернется "он ее найдет и будет хуже".

После этого женщина выбежала из купе, забрала сына и побежала к проводнице вагона.

"Та спала и не понимала, что происходит. Мужчина голый по вагону бежал в нашем направлении. Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не среагировал... Мы нашли защиту у проводницы этого вагона", - отметила потерпевшая.

После этого начальник поезда дал распоряжение, чтобы нападающего охраняли и не дали ему убежать.

"В 7:11 мы прибыли на станцию Киев-Пассажирский, где нас ждал наряд полиции, вызванный МОИМ МУЖЕМ!", - резюмировала Анастасия и добавила, что впоследствии расскажет о продолжении истории.

В свою очередь в "Укрзализныце" сообщили, что поездная бригада дала показания правоохранителям. Перевозчик также отметил, что в очередной раз просит возобновить сопровождение поездов дальнего сообщения во время движения сотрудниками полиции.

Справка:

Раньше в каждом поезде "Укрзализныци" ездили патрульные, а преступлениями занималась линейная полиция. В 2015 году подразделение ликвидировали. В МВД Украины тогда объясняли, что у следователей совсем мало работы и только по три дела в месяц.

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Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз насиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции как свидетеля.

Впоследствии сотрудники ГБР задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции. Злоумышленники были помещены в изолятор временного содержания.

26 мая бывшему оперуполномоченному и экс-начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Киевской области объявили подозрение в изнасиловании женщины.

22 июня, Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывших полицейских из Кагарлыка Николая Кузива и Сергея Сулиму, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции.

В тот же день, следствие по делу об изнасиловании женщины изменило квалификацию действий подозреваемых Сергея Сулимы и Николая Кузива с превышения служебных обязанностей на пытки по предварительному сговору группой лиц.