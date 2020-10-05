В поезде Харьков – Киев пассажиров затопило водой из туалета

Фото из открытых источников

"Укрзализныця" пообещала компенсировать пассажирам уничтоженные вещи

В ночь на второе октября пассажиры поезда Харьков – Киев проснулись из-за подтопления в купе. Забился вакуумный клапан в унитазе, и вода полилась по поезду. Видео последствий инцидента "Укрзализныци" опубликовано в одной из соцсетей.

Отмечается, что в ночь на пятницу (02 октября) в поезде № 63/64 Харьков – Киев посторонний предмет попал в клапан вакуумного унитаза, не сработал датчик уровня воды и из-за этого затопило четыре купе.

Пассажиры проснулись из-за "потопа" в вагоне, пострадали ценные вещи, в частности, ноутбуки.

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По словам самих пассажиров, такие действия могли повлечь сами проводники, чтобы убрать за каким-то мужчиной.

В то же время в "Укрзализныце" пообещали компенсировать пассажирам уничтоженные потопом вещи.

"С пассажирами, которые пострадали от инцидента, на выходных наша команда уже связалась, и сейчас мы уже занимаемся тем, что урегулируем вопрос материальной компенсации", - написала пресс-служба "Укрзализныци".

Ранее сообщалось, что в поезде № 107/108 сообщением Ужгород – Одесса нетрезвый пассажир устроил драку.