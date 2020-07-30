В Санкт-Петербурге обнаружили расчленённое тело украинского рэпера

Энди Картрайт Фото из открытых источников

Тело рэпера расчленили и сложили в 5 пакетов

В Санкт-Петербурге нашли тело украинского андеграунд-репера, резидента Versus Battle - Энди Картрайта. Об этом пишет 78.ru.

В полицию обратился адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов и поведал о том, что одна из его знакомых поделилась сведениями о том, что 4 дня назад, предположительно от передозировки наркотиков, умер её муж. После чего, попытавшись скрыть это, женщина расчленила тело.

По приезду на место преступления, полицейские обнаружили расчленённое и упакованное в 5 пакетов тело рэпера.

На данный момент женщина задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Напомним, в среду, 29 июля, на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин Полтавской области выявлен расстрелянный автомобиль, в салоне которого находилось тело мужчины. Авто правоохранители заметили примерно в 16 часов. По предварительным данным, погибшим оказался житель Донецкой области, 1985 года рождения.