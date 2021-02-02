В Первомайске потушили пожар в "Эпицентре"
Сейчас продолжаются работы по разбору строительных конструкций
Пожарные ликвидировали пожар в торговом центре "Эпицентр" в Первомайске. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В 18:30 пожар ТЦ "Эпицентр К" на ул. Федора Достоевского в г. Первомайск на площади 4000 кв. м ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются работы по разбору строительных конструкций и тушению отдельных очагов тления.
К тушению привлечено 191 чел. и 35 единиц техники.
Напомним, сегодня утром в городе Первомайск Николаевской области возникла масштабный пожар в помещении торгового центра строительных материалов.
Позже правоохранители задержали мужчину, который поджег ТЦ "Эпицентр" в Первомайске и ранил охранника магазина топором при побеге.