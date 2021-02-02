В Первомайске потушили пожар в "Эпицентре"

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске Telegram-канал ГСЧС

Сейчас продолжаются работы по разбору строительных конструкций

Пожарные ликвидировали пожар в торговом центре "Эпицентр" в Первомайске. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 18:30 пожар ТЦ "Эпицентр К" на ул. Федора Достоевского в г. Первомайск на площади 4000 кв. м ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются работы по разбору строительных конструкций и тушению отдельных очагов тления.

К тушению привлечено 191 чел. и 35 единиц техники.

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Напомним, сегодня утром в городе Первомайск Николаевской области возникла масштабный пожар в помещении торгового центра строительных материалов.

Позже правоохранители задержали мужчину, который поджег ТЦ "Эпицентр" в Первомайске и ранил охранника магазина топором при побеге.