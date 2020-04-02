В передаче секретных документов по нацбезопасности подозревают госсекретаря Мининфраструктуры, - СМИ

Чиновник передал неустановленным лицам документы по нацбезопасности Украины

Андрей Галущак Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины подозревает государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака в передаче секретных документов, связанных с национальной безопасностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Речь идет о госсекретаре Министерства инфрастурктуры Галущаке", - сообщают источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, топ-чиновник передал документы связанные с национальными интересами на юге и востоке Украины, а также в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность должностного лица одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы относительно обороноспособности государства.