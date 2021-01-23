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В Павлограде произошел пожар в общежитии, есть пострадавшие

В Павлограде горело общежитие ГСЧС

Возгорание произошло в комнате на третьем этаже многоэтажки

В городе Павлоград Днепропетровской области произошел пожар в общежитии, в результате которого трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Пожар вспыхнул примерно в 9 утра субботы, 23 января, в комнате на третьем этаже 5-этажного здания на улице Заводской. Отмечается, что с 4 этажа с помощью автолестниц пожарные спасли трех человек, среди них - один ребенок. Кроме того, из дома были выведены еще шесть человек. 

Возгорание удалось локализовать в 9:16, а в 9:38 огонь полностью погасили. 

В результате пожара пострадали три человека, которых госпитализировали в Павлоградскую больницу.

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Всего во время пожара огнем было уничтожено имущество в одной из комнат на площади 15 квадратных метров. Возгорание тушили 20 спасателей, и было задействовано 5 единиц спецтехники. 

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом для пожилых людей "Золотое время". В результате погибли 15 человек, еще 9 удалось спасти. 

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