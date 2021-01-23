В Павлограде произошел пожар в общежитии, есть пострадавшие
Возгорание произошло в комнате на третьем этаже многоэтажки
В городе Павлоград Днепропетровской области произошел пожар в общежитии, в результате которого трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Пожар вспыхнул примерно в 9 утра субботы, 23 января, в комнате на третьем этаже 5-этажного здания на улице Заводской. Отмечается, что с 4 этажа с помощью автолестниц пожарные спасли трех человек, среди них - один ребенок. Кроме того, из дома были выведены еще шесть человек.
Возгорание удалось локализовать в 9:16, а в 9:38 огонь полностью погасили.
В результате пожара пострадали три человека, которых госпитализировали в Павлоградскую больницу.
Всего во время пожара огнем было уничтожено имущество в одной из комнат на площади 15 квадратных метров. Возгорание тушили 20 спасателей, и было задействовано 5 единиц спецтехники.
Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом для пожилых людей "Золотое время". В результате погибли 15 человек, еще 9 удалось спасти.