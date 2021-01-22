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В Париже жестоко избили украинского подростка, дипломаты обратились в прокуратуру

Столица Франции-Париж Фото из открытых источников

Пострадавший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами

Украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца возле Эйфелевой башни. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в комментарии агентству УНИАН.

"Посольству Украины во Франции известно об этой ситуации. Пострадавший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами", – сообщил спикер.

"Дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование. Консул находится на связи с родными украинца", – добавил Николенко.

 

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что держит данную ситуацию на контроле.

По данным украинской общины в Париже жестоко избили 14-летнего украинца, который в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

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Ранее сообщалось, что в Турции 15 января гражданин Турции в торговом центре в Стамбуле избил 28-летнюю украинку Анну Бутим.

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