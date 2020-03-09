В Париже неизвестный устроил стрельбу на территории мечети, есть пострадавший

Иллюстрированное фото из открытых источников

У пострадавшего серьезные травмы

В Париже в воскресенье, 8 марта, неизвестный открыл стрельбу на территории мечети. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал один человек. По данным телеканала, у пострадавшего серьезные ранения.

"Мы склоняемся к тому, что это было сведение личных счетов с конкретным человеком, место не имеет значения", - сказал телеканалу источник, близкий к расследованию.

По данным Le Parisien, нападавший дважды выстрелил в ноги потерпевшему.



Сообщается, что инцидент произошел около 20:00 (21:00 по киевскому времени). Неизвестный был в защитном шлеме и открыл стрельбу на территории внутреннего двора мечети в 19-м округе Парижа (на северо-восточной окраине столицы).

Стрелок скрылся на мотороллере, в настоящее время его местонахождение не известно.

Правоохранители начали дело о покушении на убийство, расследованием занимается судебная полиция.

Ранее сообщалось, что во Львовской области ввели полицейскую спецоперацию для установления места пребывания и задержания мужчины, который открыл стрельбу, в результате которой умерла девушка и пострадал прохожий.