В ООН назвали распространенные нарушения прав человека на Донбассе и в Крыму

Мониторинговая миссия ООН по правам человека Фото из открытых источников

Наиболее распространенные нарушения - незаконные аресты, пытки и отсутствие правовой защиты

Мониторинговая миссия ООН назвала самые распространенные нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, среди которых: незаконные аресты, пытки и отсутствие правовой защиты. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН в Украине в Facebook.

Как отмечается, такие выводы основываются на более чем 1,3 тыс. интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, мониторинге почти 1,3 тыс. судебных заседаний, а также анализе более 3,3 тыс. судебных документов.

"Незаконные и произвольные задержания и содержания под стражей, затяжные судебные процессы, отсутствие доступа к адвокату, пытки и жестокое обращение, а также отсутствие эффективных средств правовой защиты - распространенные нарушения прав человека... связанных с конфликтами на востоке Украины и в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, временно оккупированных Российской Федерацией", - сообщили в ООН.

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Ранее сообщалось, что Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал доклад о нарушении прав человека в аннексированном Крыму, в котором четко задокументированы новые нарушения Россией международного гуманитарного права. В частности, Россия продолжает применение на оккупированных территориях своего уголовного законодательства.