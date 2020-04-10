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В оккупированном Крыму запретили продавать разливной алкоголь в рамках борьбы с COVID-19

Фото из открытых источников

Кроме этого, местная власть дала указание владельцам некоторых пивных магазинов закрыться на время карантина

В оккупированном Крыму, а также некоторых регионах РФ, наложили запрет на продажу разливного алкоголя на время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ.

В частности, президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин отметил, что законодательный запрет именно на продажу разливного пива в ближайшее время может распространиться и на другие регионы.

По его словам, в Липецкой области местные власти предписали владельцам пивных магазинов полностью закрыться на время карантина.

"Чиновники и регулирующие органы осуществляют неформальное давление на владельцев таких точек почти по всей стране, требуя прекратить работу на время пандемии. Только в Москве закрылось 15-20% магазинов", - утверждает он.

Владельцы магазинов предполагают, что вынужденный простой приведет к значительным убыткам от порчи продукции.

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К тому же, ограничения могут привести и к сокращению или даже полной остановке алкогольных производств, что повлечет за собой рост безработицы.

"Это не первая попытка властей субъектов РФ ограничить продажу алкоголя на фоне борьбы с пандемией COVID-19", - добавляет Николай Желагин.

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Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители прикрыли производство контрафактного алкоголя на территории двух областей Украины.

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