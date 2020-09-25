В оккупированном Крыму задержали одессита, инкриминируют призывы экстремизма

Оккупационные власти Крыма незаконно задержали 22-летнего одессита Прокуратура АР Крым

22-летний украинец в начале сентября приехал в Крым на отдых

В Крыму оккупационные власти незаконно задержали гражданина Украины, которому инкриминируют призывы экстремизма. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.

Согласно сообщению, украинец в начале сентября приехал в Крым на отдых, а 22 сентября он был задержан в г. Евпатория за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове.

"Оккупационные правоохранители" доставили задержанного в г. Симферополь, где так называемый "Киевский районный суд г. Симферополя" избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту происшествия прокуратура АР Крым начала уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины по факту незаконного задержания на территории оккупированного полуострова 22-летнего жителя Одесской области.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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Напомним, утром 31 августа в Нижнегорском, Ичкинском и Судакском районах аннексированного Крыма прошли обыски в домах крымских татар.

Позже стало известно, что в аннексированном Крыму задержали четверых крымских татар, к домам которых утром пришли российские силовики. Задержанных направили в отделение ФСБ в Симферополе.

В результате, полиция Крыма, которая подконтрольна украинской власти, открыла уголовное производство по фактам незаконных обысков в домах крымских татар.