В оккупированном Крыму треснула копия Керченского моста. Фото

Трещины появились еще осенью

Копия Керченского моста krymr.org (RFE/RL)

В оккупированной Керчи треснула миниатюрная пешеходная копия Керченского моста, установленного в парке города. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что трещины на 55-метровой копии моста появились осенью текущего года. Тогда представители незаконной власти в Крыму заявляли, что ремонтные работы должна выполнить фирма, которая монтировала объект.

По словам журналистов, сейчас под копией моста видны следы штукатурных работ, однако на конструкции остались разрывы и удлиненные трещины. При этом инсталляция остается открытой для пешеходов.

Трещины на копии Керченского моста krymr.org (RFE/RL)

Как известно, копия Керченского моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны установили в парке Керчи осенью 2019 года. Тогда оккупационные власти заявляли, что объект будет привлекать туристов и служить "точкой притяжения" людей.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что запуск Крымской платформы состоится в Киеве на саммите 2021 года. На нем соберутся лидеры других стран и представители международных организаций.

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Ранее сообщалось, что в Украине создадут интернет-портал, который будет содержать данные о преступлениях на Донбассе и в Крыму. Онлайн-ресурс будет содержать свидетельства очевидцев, архивные источники, решения и резолюции международных организаций, а также фото- и видеоматериалы.