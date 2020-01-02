В оккупированном Крыму почти пересох 25-метровый водопад. Фото

Водопад является частью верхнего течения реки Кизилкобинка

В оккупированном Крыму почти полностью пересохли туфовая площадка и склоны горы Базар-Оба в урочище Кизил-Коба, в результате чего 25-метровый водопад Су-Учхан почти исчез. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что водопад является частью верхнего течения реки Кизилкобинка, исток которой расположен в глубине знаменитых Красных пещер. Обычно в полноводные годы река падает с 25-метровой высоты склона горы Базар-Оба, однако сейчас сильно обмелела из-за отсутствия дождей и снега.

Водопад Су-Учхан до пересыхания Фото из открытых источников

Как известно, Су-Учхан является одной из достопримечательностей Ладшафтно-рекреационного парка "Урочище "Кизил-Коба". Кизилкобинка и Су-Учхан образуют водопады поменьше и неглубокие запруды под ними, которые еще называют "ваннами молодости", а в селе Заречное Симферопольского района эта река сливается с рекой Ангара, образуя самую длинную в Крыму – Салгир.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин во время ежегодной конференции заявил, что на оккупированном Крымском полуострове достаточно пресной воды. По его словам, опреснения воды можно "делать только точечно.

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Ранее сообщалось, что в оккупированной Керчи треснула миниатюрная пешеходная копия Керченского моста, установленного в парке города. Представители незаконной власти в Крыму заявляли, что ремонтные работы должна выполнить фирма, которая монтировала объект.