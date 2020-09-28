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В оккупированном Крыму отключают фонтаны для экономии воды

Фото из открытых источников

С 1 октября фонтаны отключат в Севастополе

С 1 октября оккупационные власти Севастополя планируют отключить фонтаны для экономии воды. Соответствующее поручение дал так называемый "глава Севастополя" Михаил Развожаев, передает Крым.Реалии.

"С 1 октября останавливаем фонтаны, сезон уже завершился", - сказал Развожаев.

По его словам, запасов воды в Чернореченском водохранилище пока хватает на бесперебойное обеспечение жителей водой, однако главный источник питьевой воды из-за засушливой погоды не пополняется.

"Сообщите о программе экономии воды - будем ее обсуждать на правительстве или на отдельном совещании, пока у нас прорабатывается вариант решения вопроса", - добавил Развожаев.

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Напомним, недавно в Севастополе быстро начало мелеть Чернореченское водохранилище, в связи с чем так называемая "власть полуострова" начала организовывать поиск подземных источников воды. Перед этим еще два водохранилища оказались на грани высыхание.

Позже так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов назвал перекрытие Северо-Крымского канала терроризмом и заявил о необходимости возбуждения уголовных дел против организаторов водной блокады Крыма. 

Однако, МИД Украины заявил, что водоснабжение в Крым будет полностью восстановлено только после деоккупации полуострова.

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