В оккупированном Крыму оставили под арестом двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Незаконный суд в оккупированном Крыму Alina Smutko/krymr.org (RFE/RL)

Вскоре Южный окружной военный суд может назначить предварительное слушание по делу одного из фигурантов

В оккупированном Крыму так называемый "Верховный суд" отклонил апелляции и оставил под арестом фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Вадима Бектемирова и Эмиля Зиядинова. Об этом сообщили адвокаты Марлен Халиков и Ислям Велиляев в комментарии "Крымской солидарности".

По словам Халикова, заседания суда проходили через видеосвязь, а он и Бектемиров виделись накануне в СИЗО. "При встрече с Вадимом я поинтересовался его состоянием здоровья. В принципе, он держится нормально. Единственное, что в последнее время из – за плохого питания он говорит, что у него болят зубы, а также проблемы с желудком", - сказал адвокат.

В то же время адвокат Зиядинова, Ислям Велиляев, заявил, что его подзащитный неоднократно обращался в администрацию СИЗО, однако не получил никакой медицинской помощи. При этом сейчас мужчина чувствует себя нормально.

В целом незаконный суд в Крыму отклонил апелляцию защиты на продление ареста Эмиля Зиядинова. "Верховный суд оставил в силе постановление Киевского районного суда от 25 ноября 2020 года о продлении меры пресечения моему подзащитному до 1 марта. Думаю, что до 15 февраля будет назначен Южным окружным военным судом предварительное слушание, оно будет проводиться также в режиме видеоконференцсвязи, возможно", – сказал Велиляев.

Как известно, в ноябре прошлого года подконтрольный незаконной власти Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения Вадиму Бектермірову в виде содержания под стражей до 2 марта 2021 года. Его обвиняют в организации деятельности "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России. Ранее этот суд на три месяца продлил арест Эмилю Зиядинову.

Напомним, недавно Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) принял решение о заключение крымских татар за обвинениями в "осуществлении террористической деятельности и участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Граждан Украины приговорили к 13, 16 и 18 годам колонии.