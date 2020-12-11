live
Новости » События Читати новину українською

В оккупированном Крыму мужчина поджег канистру с бензином в закрытом микроавтобусе, поджигатель погиб

Поджог микроавтобуса в оккупированном Крыму Facebook / smp.crimea

По предварительным данным, инцидент произошел на фоне конфликта водителя с женой

В оккупированном Крыму в районе поселка Ай-Даниль мужчина поджег заблокированный микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились он и его жена. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел на Ялтинской трассе сегодня утром, 11 декабря. Пассажирке микроавтобуса удалось спастись, но она получила ожоги всего тела и травмы. По словам потерпевшей, она находилась в автобусе вместе с мужем, который умышленно заблокировал двери транспорта и поджег канистру. Он не смог спастись.

Как сообщила пресс-служба так называемой "Скорой медицинской помощи и медицины катастроф" в Фейсбук, в инциденте погиб 48-летний гражданин Украины. "Известно, что гражданин Украины, мужчина 48 лет, на фоне конфликта с женой, которая была за рулем, устроил поджог микроавтобуса Mersedes. В результате возгорания двое пострадавших: мужчина погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи, женщина в состоянии тяжелой степени доставлена в ФМБА г. Ялта. На месте происшествия сейчас работают специалисты МЧС и правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Позже информацию о возрасте и гражданстве мужчины убрали, но она осталась в истории редактирования.  

Новости по теме: Подросток, которого друзья подожгли для соцсетей, рассказал детали инцидента

Напомним, недавно в Харькове произошел пожар на площадке для парковки, в результате огнем были уничтожены две машины и повреждено еще одно транспортное средство. По данным правоохранителей, причина пожара - поджог.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Гололедица и туман: Из-за непогоды ГСЧС объявила желтый уровень опасности Из-за ухудшения погоды в трех регионах Украины ограничивают движение грузовиков и автобусов, - ГСЧС В Киеве на набережной горело помещение: Очевидцы говорят, что слышали взрыв Порывы ветра до 30 м/с: В Украине объявили штормовое предупреждение
Loading...

программы канала ZIK

Годовщина
Новые митинги ФЛП. Деятельность
Непогода в Украине: Каток на дорогах. Новый санитарный регламент для школ | #Новости | 11.12.20
Безработица в стране - это следствие неразумной экономической политики власти, - Кацман
Уровень безработицы. Пенсии-2021. Школьное питание. Папа в декрет | Детали дня | 26.12.20
Скандалы и эмоции | Кредитная пропасть. Спасительная вакцина. Правительственные обещания | Ток-шоу