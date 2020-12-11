В оккупированном Крыму мужчина поджег канистру с бензином в закрытом микроавтобусе, поджигатель погиб

Поджог микроавтобуса в оккупированном Крыму Facebook / smp.crimea

По предварительным данным, инцидент произошел на фоне конфликта водителя с женой

В оккупированном Крыму в районе поселка Ай-Даниль мужчина поджег заблокированный микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились он и его жена. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел на Ялтинской трассе сегодня утром, 11 декабря. Пассажирке микроавтобуса удалось спастись, но она получила ожоги всего тела и травмы. По словам потерпевшей, она находилась в автобусе вместе с мужем, который умышленно заблокировал двери транспорта и поджег канистру. Он не смог спастись.

Как сообщила пресс-служба так называемой "Скорой медицинской помощи и медицины катастроф" в Фейсбук, в инциденте погиб 48-летний гражданин Украины. "Известно, что гражданин Украины, мужчина 48 лет, на фоне конфликта с женой, которая была за рулем, устроил поджог микроавтобуса Mersedes. В результате возгорания двое пострадавших: мужчина погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи, женщина в состоянии тяжелой степени доставлена в ФМБА г. Ялта. На месте происшествия сейчас работают специалисты МЧС и правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Позже информацию о возрасте и гражданстве мужчины убрали, но она осталась в истории редактирования.

Напомним, недавно в Харькове произошел пожар на площадке для парковки, в результате огнем были уничтожены две машины и повреждено еще одно транспортное средство. По данным правоохранителей, причина пожара - поджог.