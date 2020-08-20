В оккупированном Армянске на заводе "Крымский титан" произошел выброс сернистого газа

Армянск, аннексированный Крым. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Выброс привел к "локальному загрязнению воздуха"

В городе Армянск в оккупированном Крыму в одном из цехов завода "Крымский титан" произошел выброс сернистого ангидрида. Жители города начали жаловаться на неприятный запах, а власти объяснили это пуском производства. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на главу "администрации" города Василия Телиженко.

По его словам, 18 августа на предприятии после длительного простоя запустили сернокислотное производство, после чего произошел выброс в пределах промплощадки. Он привел к "локальному загрязнению воздуха".

Телиженко заявил, что концентрация вредных веществ "не превышает допустимые нормы". При этом он сказал, что специалисты в течение трех дней четыре раза в сутки будут делать замеры воздуха.

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Ранее сообщалось, что 10 октября 2019 года жители Армянска начали сообщать о химических выбросах в воздух. Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями кислотного содержимого накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года. Последствия экологической катастрофы наблюдались и на территории граничащей с Крымом Херсонской области.