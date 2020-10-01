В Офисе президента отреагировали на смерть сотрудницы посольства США

Посольство США в Украине Фото из открытых источников

У погибшей остались четверо детей и муж

В Офисе президента отреагировали на смерть гражданки Соединенных Штатов, сотрудницы посольства США в Киеве и заявили, что будут способствовать установлению всех обстоятельств этого ужасного случая. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"С большой грустью узнали о том, что в больнице умерла гражданка Соединенных Штатов Америки, сотрудница американского посольства в Киеве. Женщину с травмой головы 30 сентября нашли прохожие под открытым небом возле железной дороги в Шевченковском районе столицы. У нее осталось четверо детей и муж. Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшей", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, украинские правоохранители проводят неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств этого события. Сейчас рассматривается версия как преднамеренного убийства, так и несчастного случая.

"Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла из-за злого умысла, виновные должны понести законное наказание. Украинская власть и Офис Президента в частности всячески будут способствовать установлению всех обстоятельств этого ужасного случая", - отметили в Офисе президента.

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Напомним, накануне появилась информация о том, что в Киеве совершили нападение на сотрудницу посольства США - женщину нашли на улице в бессознательном состоянии с травмой головы.

Впоследствии директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что смерть сотрудницы посольства Соединенных Штатов расследуют как умышленное убийство.