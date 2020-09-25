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В Офисе президента отреагировали на падение самолета в Чугуеве

Место крушения военного самолета, разбившегося при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева Фото: Нацполиция

Сейчас создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств

В Офисе президента выразили соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолета Ан-26 в Чугуеве. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет. По состоянию на сейчас огонь потушили. 20 человек погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 24 человека.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - отметили в Офисе президента Владимира Зеленского.

Также отмечается, что сейчас создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Владимир Зеленский добавил, что уже завтра прибудет в Харьковскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Новости по теме: Падение самолета под Харьковом: В МВД заявили о более 20 погибших, еще два человека в тяжелом состоянии

Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня, 25 сентября, около 20:45 в городе Чугуев. Известно, что на место аварии срочно выехал губернатор, поскольку появилась информация о погибших. 

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