В Офисе Генпрокурора дела о коррупции в украинском футболе объединили в единое производство

Громкий скандал вокруг коррупционных схем в Украинской ассоциации футбола не утихает уже два года, однако виновные в "распиле" бюджетных миллионов на строительстве спортивных площадок – до сих пор на свободе. На каком этапе сейчас находится расследование против функционеров? Соответствующий запрос журналисты "СтопКора" направили в Офис Генпрокурора.

3 апреля в редакцию поступил ответ с подписью прокурора отдела процессуального руководства в особо важных уголовных процессах Офиса Генерального прокурора И.Ковалева.

Как сообщил правоохранитель, сейчас материалы нескольких дел против главы УАФ, бывшего нардепа Андрея Павелко и его подчиненных объединены в единое производство.

Досудебное следствие в нем осуществляют следователи ГСУ Нацполиции Украины по подозрению директора ООО "ФФУ Продакшен" (коммерческой "дочки" федерации футбола, которая и получила бюджетные заказы на производство искусственной травы по завышенным ценам) Бондаренко А.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 УКУ.

Ответ Офиса Генпрокурора на запрос "СтопКору" СтопКор

Надзор в форме процессуального руководства осуществляет непосредственно Офис Генпрокурора. Обвинительный акт в суд не направлялся.

Кем является в объединенном деле Андрей Павелко – пока неизвестно. Расследование касается должностных преступлений, совершенных должностными лицами УАФ, так эта формулировка не исключает участия Павелко в качестве подозреваемого. Представители прокуратуры отказались раскрывать в ответе подробности следствия, ссылаясь на то, что это может повредить досудебном расследовании.