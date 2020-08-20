В Киеве и Виннице проходят обыски в помещениях "Укрзализныци"

Должностные лица нанесли ущерб государству на сумму почти 12 миллионов гривен

Служба безопасности Украины и полиция проводят обыски в служебных помещениях АО "Укрзализныци" в Киеве и Виннице. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Согласно сообщению, следствие обоснованно подозревает должностных лиц филиала "Укрзализныци" в организации схемы присвоения государственных средств через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности.

"Предварительным расследованием установлено, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн гривен для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым Укрзализныця перечислила всю сумму денег", - отметили в правоохранительном органе.

Во время проведения в ходе следствия экспертизы было установлено, что реальная стоимость товаро-материальных ценностей и показали необоснованное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн грн.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что СМИ разоблачили коррупционную схему вокруг больниц "Укрзализныци". Так, директор Центра здравоохранения "Укрзализныци" Наталья Белинская активно взялась за продажу профильных клинических больниц. За достаточно короткий срок пребывания на посту ей удалось протолкнуть план о передаче больниц в концессию, согласно которому, под предлогом привлечения новых финансовых потоков, выстроилась схема фактической приватизации медучреждений, по которой государственные активы будут разграблены "схемщиками УЗ" и Мининфраструктуры.