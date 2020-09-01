В одной из школ Бердянска весь класс отправили на карантин

Учебный процесс в школах Фото из открытых источников

Учебный процесс для этого класса приостанавливается до 17 сентября

В Бердянской школе №4 на самоизоляцию отправили целый класс из-за того, что у одного из одноклассников подтвердили COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Бердянского городского совета.

"1 сентября из Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины поступило сообщение о том, что у одного из учащихся общеобразовательной школы №4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции (ПЦР)", - говорится в сообщении.

Сейчас в школе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространение COVID-19. Также проводится эпидемиологическое расследование и определяется круг контактных лиц.

Так, учебный процесс для этого класса приостанавливается до 17 сентября, однако ученики будут учиться дистанционно.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские школы готовы к обучению в формате онлайн, если в стране будет большая волна коронавируса COVID-19. Кроме этого, президент подчеркнул, что Украина одной из первых в Европе показала, "что такое школа онлайн".