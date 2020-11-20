Взрыв на шахте в Донецке: Под завалами обнаружили тело одного из горняков

Фото из открытых источников

Пока неизвестна судьба еще трех горняков

В неподконтрольном Донецке на шахте имени Александра Скочинского обнаружили тело одного из шахтеров, находившихся под завалами с 17 ноября. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно сообщению, пожар в конвейерном штреке лавы шахты имени Скочинского возник в 05:00 17 ноября, позже произошел взрыв метановоздушной смеси.

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Как отмечается, тело горняка нашли в 1:45 20 ноября во время спасательной операции в лаве. Судьба еще трех шахтеров, которые были заблокированы под землей, остается неизвестной.

Ранее власти "ДНР" заявляли о невозможности спасательных работ под землей в течение более чем двух суток из-за высокой загазованности выработки.

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Напомним, недавно представитель уполномоченного по правам человека Верховной Рады в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский заявил, что шахтеры из ОРДЛО массово выезжают на работу в шахтах России.