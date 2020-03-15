В одном из столичных магазинов заметили защитные маски за 1200 гривен за пачку

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

Раньше медицинские маски в аптеках стоили около двух гривен

В столичном супермаркете Novus начали продавать защитные медицинские маски по рекордной цене - 1200 гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Юрий Бауман.

"Сегодня попал в Novus на улице Здолбуновская, 7Г. Ехал к друзьям на день рождения, хотел купить сладости. Увидел интересный стенд и замер. Медицинские маски. Цена 1200 грн!!!!! За 1 пачку. Друзья попросили перенести пост в публикацию, чтобы привлечь внимание Антимонопольного комитета Украины. Делаем ставки будет ли какая-то реакция ребят из Комитета?", - отметил он.

При чем некоторые пользователи написали под публикацией, что в аптеках разных городов цена за такую пачку даже больше - около 2 тыс. грн.

До ситуации с коронавирусом обычную защитную маску можно было купить в аптеке за две или три гривны.

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Фото: Facebook-страница Баумана

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что антимонопольный комитет проверит цены на средства индивидуальной защиты для выявления спекулянтов.

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До этого в Минздраве призвали украинцев не скупать маски в связи с подтверждением первого случая коронавируса в Украине.