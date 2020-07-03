В одном из парков Киева обнаружили "растяжку" с гранатой

Иллюстративное Фото - из открытых источников

Чья-то шутка могла обернуться трагедией

В Киеве на территории Сырецкого парка дежурный наряд Муниципальной охраны во время патрулирования обнаружил "растяжку" с небоевой гранатой. Об этом они сообщили на странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что неизвестные примотали гранату к дереву скотчем на уровне ног и провели проволоку на пешеходную тропинку. Злоумышленники рассчитывали, что отдыхающие зацепят ее и "неприятный сюрприз" сработает.

"В случае детонирования такой "игрушки" испуг вам гарантирован. Особенно опасна подобная находка для детей. Чья-то шутка могла обернуться трагедией", - говорится в сообщении.

Сотрудник Муниципальной охраны обезвредил "растяжку", но посоветовал не пытаться делать этого самостоятельно, а позвонить по номеру "102".

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