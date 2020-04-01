В Одесской области загорелся национальный природный парк

Пожар в Нижнеднестровском национальном природном парке facebook.com/nizhnednestrovsky

Из-за отсутствия подъездных путей тушение пожара происходит на доступных участках местности

В среду утром, 1 апреля, в Белгород-Днестровском районе загорелся Нижнеднестровский национальный природный парк. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.

"1 апреля в 07:42 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой водно-болотной растительности вблизи автодороги Одесса — Рени на территории Нижнеднестровского национального природного парка", говорится в сообщении.

По предварительной информации, из-за отсутствия подъездных путей к очагам возгорания спасатели начали проведение мониторинга обстановки и тушения пожара на доступных участках местности. По состоянию на 16:30 площадь пожара составляла примерно 9 гектаров. Однако, по данным спасателей, угрозы населенным пунктам пока нет.

В связи с этим к ликвидации пожара было привлечено 2 единицы основной пожарной техники и 10 человек личного состава. По последним данным, опубликованным примерно в 19:30, тушение пожара продолжается.

Напомним, недавно в Хустском районе Закарпатской области спасателям пришлось тушить возгорание сухой травы, которое едва не уничтожило Долину нарциссов - часть Карпатского биосферного заповедника.