В Одесской области зафиксировали вспышку COVID-19 на рыбном предприятии, полиция начала дело против руководства

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Руководителей предприятия подозревают в несоблюдении санитарных правил на производстве

В городе Черноморск Одесской области на рыбном предприятии "Аквафрост" зафиксировали вспышку коронавируса среди работников, а руководителей подозревают в том, что они не приняли необходимые меры безопасности. Об этом сообщает УСИ Online.

Согласно сообщению, заболевание обнаружили у 36 работников. По словам главного санврача области Виталия Гончарова, эпидемиологическое расследование показало, что причина возгорания - занесение инфекции извне.

Он также уточнил, что распространению коронавируса способствовало несоблюдение санитарных правил и карантинных мероприятий.

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Как отметил глава Национальной полиции области Олег Бех, к правоохранителям поступила информация, что администрация предприятия не предпринимала никаких мер в отношении больных, поэтому, собственно, заболевание начало распространяться. Сейчас полиция Черноморска внесла сведения в ЕРДР по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм) Уголовного кодекса.

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Напомним, ранее на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19 в сотрудника одной из баз отдыха.