В Одесской области зафиксировали случай сибирской язвы

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Заражение человека сибирской язвой происходит вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки

В Одесской области подтвердили инфицирование сибирской язвой у мужчины, который занимался продажей животных. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Согласно сообщению, 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. Эпидрасследование установило, что мужчина занимался скупкой животных для дальнейшей перепродажи. За помощью к семейному врачу мужчина обратился лишь 7 августа.

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Как отмечается, 11 августа лаборатория выделила во взятых образцах ДНК сибирской язвы. Сейчас организован медицинский надзор за контактными лицами и проводится полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.

Кроме этого, в ЦОЗ отметили, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Заражение возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии шкуры и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных, а также через укусы кровососущих насекомых.

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