В Одесской области возле границы с Молдовой обнаружили неизвестный трубопровод

Трубопровод в Одесской области Фото из открытых источников

Правоохранители устанавливают его назначение, поскольку следов переправки им контрабандного алкоголя не обнаружено

Пограничники Белгород-Днестровского отряда на днях, реализуя оперативную информацию сотрудников отдела внутренней и собственной безопасности, совместно с представителями ОБКОП УСБУ в Одесской области обнаружили подпольный пластиковый трубопровод. Об этом сообщается на сайте ГНСУ.

Как отмечается, шланг диаметром 30 мм был закопан под землей на глубине почти один метр. Всего правоохранители демонтировали около 30 метров шланга до украинско-молдавской границы.

Сообщается, что коммуникация была проложена от заброшенного сооружения на территории Украины в сторону границы с Молдовой на направлении Серпневое (Украина) – Басарабяска (Молдова).

Практика выявления схожих трубопроводов свидетельствует о том, что их используют, обычно, для перекачки спирта. Однако, пограничники установили, что никаких характерных запахов, в том числе спирта, из трубы не ощущалось.

Мог ли обнаруженный трубопровод использоваться в противоправных целях, сейчас правоохранители выясняют.

О находке пограничники уведомили соответствующие правоохранительные органы, а также молдавских коллег.

Новости по теме: В Ровенской области блокировали схему контрабанды уникального янтаря в одну из стран Персидского залива

Ранее сообщалось, что сотрудники Пограничной службы Польши вместе с сотрудниками Люблинского отделения прокуратуры задержали членов международной преступной группировки, которая занималась контрабандой табачных изделий из Украины.