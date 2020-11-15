В Одесской области в результате столкновения двух автомобилей погибли 2 человека, еще 4 пострадали

Водитель одной из автомобилей не предоставил преимущества в движении

В Одесской области на трассе Одесса-Рени столкнулись два автомобиля, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской Области.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 15 ноября, около 05:30. Тогда автомобиль "Mercedes Sprinter", который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем "Toyota Hiace".

В результате аварии пассажир последней машины скончался на месте. Двух водителей и трех пассажиров госпитализировали, но в реанимации от полученных травм умер еще один человек.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Напомним, недавно в Донецкой области легковушка врезалась в бетонную остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, которая там находилась. Водителя автомобиля тогда доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Киевской области вблизи в ДТП попали три автомобиля, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, еще двое пострадали. В результате столкновения машин на автодороге вспыхнул пожар.